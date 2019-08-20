Путин поручил проработать все варианты дороги Москва-Казань

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать трассировку международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, которая включает проект автодороги Москва-Казань, говорится в протоколе совещания у главы государства, пишут «Ведомости».

В документе говорится о том, что проект Европа – Западный Китай и трасса «Меридиан» рассматриваются отдельно. Это решение участники правительственных совещаний считают историческим, поскольку отдельное рассмотрение двух дорог происходит впервые.

К началу следующего года документация по проекту Европа – Западный Китай должна быть приведена в соответствующий госпрограммам отрасли вид. Кроме того, нужно установить целевые показатели социально-экономических эффектов реализации проекта.