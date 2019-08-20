Все дети, отравившиеся в лагере в Иннополисе, выписаны из больницы

Пятеро воспитанников детского лагеря в Иннополисе, госпитализированных несколько дней назад в результате пищевого отравления, покинули больницу. Об этом сообщает "Интерфакс".

18 августа из детского лагеря в Иннополисе в республиканскую клиническую больницу были госпитализированы пятеро отдыхающих в возрасте от 15 до 16 лет. Четверым был поставлен диагноз "острая кишечная инфекция", пятому - "хронический холецистит".

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Были взята пробы еды в кафе и столовой, где питались дети.

Ранее сообщалось, что 17 августа они ездили в Казань на экскурсию, где обедали в одном из кафе. Уже вечером дети начали жаловаться на проблемы с желудком.