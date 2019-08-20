МегаФон заявил о миссии поддержки молодых специалистов на чемпионате WorldSkills

В Казани при поддержке МегаФона состоялось торжественное открытие 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.

МегаФон выступает цифровым партнером «олимпиады рабочих рук», обеспечивая сервисами связи организаторов, участников и волонтеров. Особая цель МегаФона на мероприятии – знакомство с молодыми специалистами цифровых профессий будущего. Эксперты компании в ходе соревновательных дней посетят павильоны, где веб-дизайнеры, разработчики, программисты и робототехники продемонстрируют свое мастерство.

- Чемпионат очень вдохновляет трудиться, многие из нас три-пять лет назад и не слышали о том, что можно на международном уровне соревновноваться в профессионализме, выполняя рабочие обязанности. Сегодня сотни молодых специалистов, лучших в своих 63 странах, собрались в Казани. Молодость – это инновации, новые подходы к работе и образованию, которые требуют поддержки тех, кто уже крепко стоит на ногах, не боится ошибок и готов вкладываться в формирование нового профессионального опыта у подрастающего поколения. МегаФон, как цифровая компания, принимает на себя эту миссию, поддерживая чемпионат по стандартам WorldSkills, приглашая молодых ребят на цифровую стажировку в компанию, развивая технологичные и IT-стартапы, - поделилась Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон»

Мероприятие прошло при участии Премьер-министра России Дмитрия Медведева, вице-премьера Татьяны Голиковой, министра просвещения Ольги Васильевой, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.