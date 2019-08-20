Пороховой завод в Казани свернет опасное производство

Казанский пороховой завод свернет опасное производство, по словам гендиректора предприятия Александра Лившица, сейчас идут обсуждения, в каком направлении предприятие будет развиваться в дальнейшем. Об этом сообщает РБК-Татарстан.

- Есть видение, что все опасные производства на предприятии будут сворачиваться. Здесь будут развиваться различные новые гражданские направления. На самом деле, проектов много, но говорить о чем-то конкретном пока рано. Думаю, уже в течение года мы какие-то направления озвучим, – заметил Лившиц.

Напомним, год назад сообщалось, что производство на пороховом заводе в Казани поэтапно свернут без переноса его мощностей в Удмуртию или другой регион, как планировалось ранее, сообщили в Минпромторге РФ. Производить порох будут к 2023 году на Алексинском химическом комбинате в Тульской области.

Справка



Казанский Пороховой завод расположен в Кировском районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.