Кега, деньги, два стола: бармен из Казани рассказал о своей работе и клиентах

Культура крафтового пива начала зарождаться в Казани около 5 лет назад. Первый же открывшийся бар занял свободную нишу, люди заинтересовались, и заведения стали открываться одно за другим. На условиях анонимности корреспонденту Prokazan.ru рассказали о тонкостях работы, "дичи" от клиентов и зарплатах барменов в Казани.

- Как и почему ты пришла в эту профессию?

- Я попала в крафт случайно, без опыта, работаю около полутора лет, но очень плотно, без отпусков и в разных барах. Впервые встала за стойку бесплатно, в одном из заведений, в котором обычно отдыхала. Интересно было, что и как устроено. За помощь наливали три бокала пива.

Вышла на работу сразу в два бара во время чемпионата мира по футболу. Полные залы были. Первым испытанием стала смена кеги. Там 13 кранов, ничего не подписано,кега тяжелая, ее еще пришлось найти, в общем, эмоционально это было похоже на обезвреживание бомбы (смеется). Везде провода и непонятно, что нужно отключать.

- Нужно ли учиться работать с крафтом?

- Нужно пить. Иначе невозможно хорошо работать. В одной вакансии - не у нас - даже видела такое условие: если вы не любите крафтовое пиво, вы нам не подойдете. Не о чем будет поддержать разговор с клиентами, сложно помочь с выбором. Без масштабного пробования не сложить свое впечатление, особенно о новинках, не понять, хорошее пиво или нет, потому что по описанию - оно всегда хорошее. Ну и если ты знаешь, какой вкус должен быть у того или иного сорта, ты сразу заметишь, когда оно испорченное, кислит.

-В чем особенность крафтовых баров (кроме того, что там продают крафт)?

- Главное отличие таких баров - в публике, мне кажется. Крафтом не напиваются, его пробуют. Это как с едой: хочешь просто набить живот, идешь в Макдональдс, насладиться вкусом - в интересный ресторан или кафе. Приходят более интеллигентные люди, в основном. Атмосфера дружелюбная, и я не видела,чтобы кто-то сильно напился, дрался. Ну и плюс крафт, в среднем, дороже обычного пива, и в такие заведения ходят люди, которые могут себе это позволить. У любителей крафта есть даже своя социальная сеть, где они делятся впечатлением о напитках, там можно поставить оценку. Ну и увидеть, как оценивают сорт в России и в мире.

-Из чего складывается стоимость крафтового пива?

- Из многих факторов. Это и логистика, и более качественные, натуральные ингредиенты, больше хмеля и солода, часто - аренда пивоваренного оборудования у крупных компаний, если нет своего. Нижний сегмент крафта по цене приближается к бокалу обычного пива в не самом плохом кафе. За 200 рублей можно купить 0,3 крафта и сидеть, красиво потягивать его. Эстетично. И вокруг все такие же красивые, эстетичные.

- Как новичку выбрать пиво?

- Для этого нужен адекватный бармен, который задаст правильные вопросы. С кранов можно дать человеку попробовать разные стили, чтобы понять, как он относится к горькому, сладкому, кислому. Нужно найти точку отсчета, от которой, ориентируясь на вкус, подбирать сорт и конкретный напиток. Ну и есть сорта, которые больше похожи на традиционные, если гость не готов к экспериментам.

- Как гости, впервые пробующие крафт, реагируют?

- Иногда новички “выдают дичь”. Например, когда рассказываешь про крепкий сорт, от 11 градусов, его сравнивают с “Балтикой 9”. Они правда думают, что это - обычное темное пиво, в которое бахнули стопку водки.

Фруктовые сорта иногда сравнивают с магазинными баночными коктейлями, считая, что в пиво кладут ту же химию. В крафте вообще считается стыдным использовать ароматизаторы. Поэтому если в составе лайм -то это настоящий лайм, или например шоколадные эфирные масла используют.

Попробовав IPA, некоторые возмущаются: “вас разводят, пьете за 300 рублей какое-то прокисшее горькое пиво”. До некоторых сортов нужно “дорасти”. Так же, например, как до крепкого алкоголя: мне вот не удается “дорасти” до коньяка (смеется).

- Есть ли шанс купить испорченное крафтовое пиво?

- Риск купить просрочку ничтожен. Обычно крафтовые сорта варят в небольших количествах, они быстро раскупаются и не залеживаются. Если это пиво на кране, все зависит от того, сколько стоИт кега, срока годности и условий хранения. В нормальных барах следят за чистотой оборудования и сроками годности. Во всех барах, где я работала, при малейшем сомнении в качестве пива, начинали проверять, и если что-то не так, то сразу снимали кегу.

Бутылку, даже если она ехала и стояла в тепле, достаточно охладить перед подачей. Крафтовое пиво, как правило, сильно охмеленное, и риск того, что оно скиснет, минимален.

Если же пиво в банке, и его везли в тепле, или большой процент карамелизации - очень много пузырьков, то оно может “стартануть” как шампанское. Но такую банку сразу видно, одна будет вздутая. Может и взорваться: при мне один раз взорвалась целая коробка. Срок годности был в норме, но это было гозе, солоноватый и очень игристый сорт.

-Насущный вопрос: какие у барменов зарплаты?

- В этой сфере бармены получают немного, потому что считается, что разливать может любой, очень много студентов, которые согласны на маленькую зарплату, и владельцев, которые не до конца понимают роль бармена. Хороший бармен может увеличить прибыль в разы. Но ему нужно хорошо платить.

Средняя ставка бармена на пиве в Казани - 100-120 рублей в час. Смена - 13-15 часов. Обычно 2 через 2 дня. Где-то есть еда и развоз, оплата такси, премии, проценты, штрафы.

90% барменов “левачат”. Где-то недолил, где-то пены много, взял с сильно пьяного гостя на 50 рублей больше...

Прожить со съемом жилья, лечением, питанием, отдыхом на эти деньги - не очень реально. Так что эта работа - больше студенческая, или хобби.

-Кому проще работать барменом: девушке или парню?

- Девушки-клиенты хотят видеть за баром мальчиков. А клиенты-мужчины официантками - девушек. А если б у меня был бар, то женской была бы только треть коллектива. Потому что есть много моментов, где нужна мужская сила, стрессоустойчивость, реакция, пьяные гости тоже разные бывают.

Некоторых девушек излишнее внимание от клиентов обижает. Но зачем идти в бармены, если ты на смене обижаешься, психуешь и плачешь? Лично у меня не было неприятных ситуаций, но где тревожная кнопка, я всегда знаю.

- Можно ли бармену пить на рабочем месте?

- Пить на работе почти нигде нельзя, но это не слишком строгий запрет. Люди, которые напиваются, не могут работать, они не задерживаются. У меня был гость, который просил составить ему компанию, угощал. Тогда я медленно и печально пила весь вечер одну бутылочку, а он за это время - пять. Всем хорошо, в итоге.

В крафте частое явление - пробовать с гостем пиво. Если это редкая бутылка, недешевая, или я не успела попробовать новый сорт, то у знакомого гостя вполне могу попросить попробовать чуть-чуть. Или купить с гостем напополам новинку, потому что целой бутылки одному много. Боттлшеринг это называется. Три-четыре человека скинулись, купили дорогущую бутылку, разлили. Все попробовали, никто не напился, всем вкусно и хорошо.

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