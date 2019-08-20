Казань сегодня: старт WorldSkills и смерть пассажира после погони

СЕГОДНЯ В КАЗАНИ ОТКРОЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS: НА НЕГО ПРИЕДЕТ МЕДВЕДЕВ

В Казани сегодня вечером состоится открытие Чемпионата WorldSkills 2019, на него приедет премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Медведев встретится с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству WorldSkills, также он побывает в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

Напомним, Церемония открытия пройдет сегодня на стадионе "Казань Арена", начало — в 19:00.

ЭКС-ДОЦЕНТА КФУ ОБВИНИЛИ В УБИЙСТВЕ ЗНАКОМОГО. ТОТ УМЕР ОТ 50 УДАРОВ НОЖОМ

В Казани бывшего доцента КФУ 64-летнего Валерия Назмутдинова обвинили в убийстве 63-летнего знакомого, об этом сообщает "Бизнес Online".

По данным СК, 28 июля кандидат педагогических наук выпивал в квартире своего знакомого на улице Сафиуллина, "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" мужчины подрались, Назмутдинов якобы схватил нож и нанес своему собутыльнику 57 колющих ударов "в жизненно важные органы". Пострадавший скончался.

Было возбуждено дело по статье "Убийство", подозреваемого оставили в СИЗО до 28 сентября. Адвокат экс-доцента опроверг вину своего подзащитного.

НА УЛИЦЕ ВИШНЕВСКОГО ПОГИБ ПАССАЖИР «ЖИГУЛЕЙ», ВОДИТЕЛЬ КОТОРЫХ УХОДИЛ ОТ ПОГОНИ

В Казани на улице Вишневского сегодня рано утром в ДТП погиб пассажир "Жигулей", водитель авто уходил от погони патрульных экипажей ДПС. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Погоня началась в Дербышках, водитель не подчинился требованию об остановке, после чего поехал на огромной скорости по городу, проезжая на скорости под 100 км/ч все перекрестки на красный сигнал светофора.

Примерно через 20 минут уже на улице Вишневского он не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм пассажир авто скончался на месте, сам водитель получил несколько ушибов и небольшую травму головы. Вероятно, он был пьян.

ФИШМАН ПОКАЗАЛА, КАК АВТОРЫ СКАНДАЛЬНЫХ ГРАФФИТИ У КАБАНА САМИ ИХ СТИРАЮТ

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова накануне запустила в Instagram прямой эфир, в ходе которого показала, как авто скандальных граффити на набережной озера Кабан сами их стирают.

Напомним, общий размер ущерба, нанесенный вандалами набережной озера Кабан в Казани, составил 387 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 23-летний житель Самары Дмитрий Чернов, который познакомился в Интернете с двумя парнями. В ходе прогулки он решил оставить рисунки на память о своем пребывании в Казани, в тот момент он был пьян.

СИНОПТИКИ: В ТАТАРСТАНЕ ОЖИДАЕТСЯ ГРОЗА

В Казани и в Татарстане ожидается гроза, об этом сообщается в предупреждении Гидрометцентра РТ.

По данным синоптиков, 23 августа ночью и днем ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15-18 м/с.