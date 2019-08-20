ВИЧ - не приговор: в Казани проходит бесплатное тестирование на инфекцию

Вчера на главной пешеходной улице Казани появились павильон и передвижная лаборатория, в которой горожане могут узнать свой ВИЧ-статус. Они открыты в рамках акции “Тест для победы. Test to win” и будут работать до 30 августа.

"Бесплатно. Анонимно. Без документов" - обещает надпись на борту автомобиля. “Кто последний?” - доносится из белого шатра, расположенного на пересечении Баумана и Мусы Джалиля. В павильоне - небольшая очередь: среди посетителей - молодые девушки и парни, пары, люди в возрасте.

Лилия Гуренкова, программный директор акции: сегодня шатер очень популярен. Я в диком восторге! Несколько лет назад нам приходилось привлекать людей, уговаривать пройти тестирование, от нас шарахались. Сейчас горожане приходят сами. На протяжении многих лет планомерная работа дает свои результаты: люди перестали бояться слова ВИЧ, стали внимательнее относиться к своему здоровью. Раньше возрастная категория была - от 25 до 40 лет, сегодня публика разных возрастов. Все заинтересованы.

Весь процесс занимает около 15 минут, перед тестированием участники заполняют небольшую анкету. Вопросы простые: пол, возраст, род занятий, данные о предыдущих исследованиях. Также в анкете есть блок, посвященный информированности об инфекции: здесь спросят про способы передачи ВИЧ и защите от него.

Так выглядит экспресс-тест. Результат отрицательный.

Лилия Гуренкова, программный директор акции: тестирование мы проводим по слюне, человек может самостоятельно или с помощью нашего медработника собрать биологический материал. Тест стопроцентно достоверный, но он предварительный. То есть, если показал отрицательное значение - то ВИЧ-инфекции нет, если положительное - то это повод пройти более глубокое обследование с забором крови, а не гарантия того, что человек заражен.

Увидеть положительный результат теста, безусловно, страшно. Но гораздо страшнее вообще не знать о заражении, и допустить переход в последнюю стадию - СПИД. ВИЧ-инфекция - это всего лишь заболевание, и у него есть лечение.

Флюр, волонтер акции: я сам проходил тестирование. Страх, конечно был, заболевание серьезное. Но бояться - это не значит бездействовать. При своевременном выявлении, приеме лекарств и здоровом образе жизни можно с инфекцией успешно жить, и у меня есть знакомые ВИЧ-положительные, которые с этим статусом живут по 20-30 лет, у них есть семьи и дети. После рождения дочери я стал больше думать о здоровье в целом, и мне хочется, чтобы наша нация, окружающие меня люди следили за своим здоровьем, поэтому я решил принять участие в этой акции в качестве добровольца, оказывать посильную помощь.

Айя, участница акции: мне это важно, потому что я хочу знать, насколько я здорова. Я проверяюсь каждый год, причем в таких передвижных лабораториях, не только на ВИЧ. Нужно проходить тесты, чтобы понимать, что с тобой происходит.

Акция на Баумана проходит ежедневно, с 13:00 до 21:00. Мероприятие поддерживают известные люди России и Татарстана: организаторы обещают мастер-классы и лекции от дизайнера одежды, специалиста по SMM, фитнес-тренеров. Ожидается участие руководителя направления “Благотворительность” “В контакте” Екатерины Кочневой, она расскажет об особенностях работы в социальных медиа. Программу семинаров можно найти на официальном сайте проекта.

Справка:

13 908 ВИЧ-инфицированных состоит на диспансерном учете в Татарстане на 1 июля 2019 года

60% - мужчины

82% инфицированных - в возрасте от 30 до 49 лет

основной путь заражения - половой

в РТ показатели заболеваемости и распространенности ВИЧ вдвое ниже общероссийских

при полном отсутствии лечения ВИЧ переходит в СПИД примерно через 10 лет