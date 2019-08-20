ЖНК «Жилищные Возможности»: беспроцентная рассрочка без хлопот

В Республике Татарстан жилищный накопительный кооператив «Жилищные Возможности» предлагает всем желающим войти в состав добровольного объединения пайщиков, чтобы оформить покупку комфортабельной квартиры от застройщика в рассрочку без начисления процентов за пользование средствами ЖНК.

Особенности предложения:

- соглашение о бронировании заключается на период до семи лет, в течение которого участник кооператива выкупает жилплощадь частями, после внесения первого паевого взноса, покрывающего половину стоимости квартиры;начисления процентов и комиссий отсутствуют;

- стоимость жилья защищена от инфляции;

- правилами ЖНК не предусмотрено предоставление справки о доходах или залог, не потребуют здесь и поручителя;

- бронирование квартиры происходит на основании подписанного соглашения, с указанием паспортных данных с гражданами, достигшими 16-летнего возраста;

- для семей с 2 и более детьми есть возможность использовать маткапитал, как для 50%-ой предоплаты, так и для погашения ежемесячных платежей.

Как использовать материнский капитал

В офисе девелоперской компании «Унистрой», партнера кооператива РТ «Жилищные Возможности», нужно заполнить форму-заявление на вступление в объединение пайщиков. После регистрации в налоговой службе, претенденту на получение рассрочки будет сообщено о необходимости забрать документы, чтобы в течение пяти дней успеть:

- составить и заверить у нотариуса бумагу на выделение доли жилой недвижимости ребенку;

- подать пакет документов в ПФ России и взять об этом у них расписку;

- передать своему персональному менеджеру в ЖНК копию полученного документа.

Как убедиться, что вы стали пайщиком Жилищных Возможностей

Как только вы подали заявление в кооператив, его сотрудники отправляют все необходимые данные в ФНС для регистрации нового пайщика в составе организации. На эту процедуру потребуется до 14 дней, после чего вас оповестят в по телефону и пригласят снова в офис для выдачи Выписки из ЕГРЮЛ и второго экземпляра вашего заявления о вступлении в кооператив, подписанное руководством и подтвержденное печатью.

Чтобы всегда иметь возможность контролировать состояние своих платежей и знать остаток по сумме полученной рассрочки, удобно пользоваться личным кабинетом кооператива на сайте https://znkrf.ru/. Его пароль и логин также предоставит после первой оплаты паевого взноса персональный менеджер.

Когда можно будет получить квартиру в пользование

Если после внесения первоначального взноса ваш дом сдан в эксплуатацию, то вам вручат ключи, после чего можно оформить прописку всех членов семьи и вселяться после ремонта. Если же дом еще не достроен, то после его сдачи владелец жилья приглашается в назначенный день для осмотра и приемки своей квартиры, где подписывается Акт осмотра. Если замечаний нет, то его копию нужно переслать своему менеджеру, который подготовит три экземпляра документа передачи жилой недвижимости в пользование. После подписания договора с сервисной компанией, что обслуживает жилой комплекс, можно получить ключи и праздновать новоселье.

Остались вопросы? Закажите консультацию на сайте ЖНК «Жилищные Возможности» или позвоните по телефону: 7 (843) 239-34-59.

*Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте https:наш.дом.рф и на сайте http://unistroyregion.ru/. Копию проектной декларации можно получить в офисе продаж по адресу: РФ, РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского д. 104.

** Предоставление рассрочки возможно при условии приобретения членства ЖНК «Жилищные Возможности». Решение Банка России от 13.08.2014 г.: присвоить регистрационный номер 187 записи о Жилищном накопительном кооперативе «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов. Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного членского взноса составляет 10 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1 000 рублей. Срок паенакопления ограничен только сроком нахождения пайщика в кооперативе. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член Кооператива должен обеспечить погашение затрат, связанных с оплатой государственных пошлин в отношении квартиры. В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется Уставом ЖНК «Жилищные Возможности», размещенным на официальном сайте znkrf.ru.