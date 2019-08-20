Feduk, Pompeya, Рондо: Как выглядит программа на день города Казани?

День города Казань – это всегда фееричное событие, как отметили 1000-летие, так город практически не теряет марки в этом торжестве. 30 августа Казани исполнится 1014 лет и для жителей города, а также всех гостей приготовлен огромный праздник. Чтобы избежать после мероприятия высказываний в духе “Да ладно!? Реально Feduk бесплатно выступал, а я и не знал, так бы пошел”, мы подготовили для вас подробный план мероприятий на этот день. Рекомендуем сохранить его, чтобы не потерялся.

И так, план такой:

11:00 – Парк Горького. Здесь начнут отмечать день города малыши, именно там состоится детский праздник «Сокровища строго парка». А через час состоится праздничное открытие второй очереди парка «Белые цветы» на улице Абсалямова.

12:00 – Старо-Татарская слобода. На пешеходной улице Каюма Насыри начнется концерт участников проекта «Жизнелюб» и инклюзивного театра. Чуть позже на этом же месте, для всех стартует фестиваль национальных искусств «Казан солгесе», участниками которого станут более 800 певцов и танцоров из России, Армении, Азербайджана и Казахстана.

12:30 - Площадь Тысячелетия. Легендарное и долгожданное авто-мото шоу «Kazan city racing», которое уже стало традицией в Казани. Уже в самом начале программы вы сможете увидеть проезд колонны из 50 мотоциклистов клуба «Harley-Davidson». Как всегда одним из участников этого перфоманса станет достояние из Набережных Челнов «КАМАЗ-Мастер». На 1014-летие они подготовили особенную программу.

13:00 – Площадь Театра Камала. Концерт участников фестиваля «Наше время – Безнен заман». В 15:00 здесь же начнётся фестиваль «Играй, гармонь».

13:30 – Казанский ипподром. В Татарстане праздник без скачек – это не праздник. Поэтому именно здесь, состоятся масштабные скачки на Кубок Президента Татарстана и Приз Мэрии Казани. Обещают аншлаг.

17:00 – Центр семьи «Казан». Всё самое интересное начинается вечером. После чемпионата мира и фан-феста который стоял у чаши, лучше места для праздничных концертов так и не нашли (в хорошем смысле слова). Хедлайнерами праздничного концерта в 2019 году станет рэпер Feduk и нашумевшая в крайний месяц казанская певица Лэйна (автор хита “Малай на белом барсе”). Также на этой площадке выступят такие “мастодонты” как, «Рондо» и космическую музыку всем подарит группа «POMPEYA».

20:00 – Дворец Земледельцев. В обычной жизни мало кто сможет живьём послушать оперу, но в день города Казани – это легко. Именно у дворца земледельцев состоится оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». В нем примут участие солисты оперной труппы Мариинского театра и Государственного симфонического оркестра Татарстана.

Именно так выглядит вся программа в этом году на 30 августа, и если вы предположили, что я забыл о самом главном, то нет:

Праздничный салют начнется в 22.00 над акваторией р.Казанки