Принципиальное отличие фотографов в состоянии души, которое передает фотография. У каждого фотографа свой почерк.



В нашем проекте три фотографа. Если одному важно показать окружающую обстановку, то другой сделал акцент на выстраивании картинки по свету. Себе я поставила задачу вытащить искренние эмоции из моделей.

Хочу, чтобы, смотря на фотографии, вы чувствовали то, что чувствуют модели.



Если съемка подразумевает эмоциональность, я прошу человека рассказать свою историю. Когда модель делится сокровенным, появляется близость и доверие фотографу.

С этого момента глаза смотрят в объектив по-новому, теперь этим глазам есть, что рассказать.



Обработка выражает внутреннее состояние фотографа в той же степени, что подбор ракурса и работа с моделями. Конечно, речь идет не о фильтрах, заложенных в приложения. Я говорю о профессиональной обработке. Если фотографу нравится видеть мир в теплых тонах, то это сразу видно по тому, какие кадры получаются на выходе. Помимо собственного видения важно ориентироваться на сюжет съемки. Обработка должна быть обоснована, должна передавать настроение.



Я заявляю миру о себе и своем взгляде на мир с помощью фотографий. Отсутствие рамок вдохновляет на творчество. Я задумала этот проект еще давно и знала какими хочу видеть моделей, какую создать обстановку. Сегодня картинка из моей головы перенеслась на экран. Это лучшее чувство для фотографа.

