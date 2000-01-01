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12 романтичных фотографий у казанского моста, которые захочет каждая девушка
PROKAZAN.RU
Журналистка ProKazan.ru докажет, что каждый фотограф уникален
КОМАНДА ПРОЕКТА
Крутовских Яна
Журналистка ProKazan.ru, модель
Иван Нищук
Модель
Татьяна Фасхутдинова
Фотограф, видеограф,
организатор проекта
Ольга Туманова
Фотограф, видеограф
Наталья Абрамова
Фотограф
1
Татьяна Фасхутдинова
Фотограф, видеограф,
организатор проекта
О ЧЁМ ПРОЕКТ?
Принципиальное отличие фотографов в состоянии души, которое передает фотография. У каждого фотографа свой почерк.

В нашем проекте три фотографа. Если одному важно показать окружающую обстановку, то другой сделал акцент на выстраивании картинки по свету. Себе я поставила задачу вытащить искренние эмоции из моделей.
Хочу, чтобы, смотря на фотографии, вы чувствовали то, что чувствуют модели.

Если съемка подразумевает эмоциональность, я прошу человека рассказать свою историю. Когда модель делится сокровенным, появляется близость и доверие фотографу.
С этого момента глаза смотрят в объектив по-новому, теперь этим глазам есть, что рассказать.

Обработка выражает внутреннее состояние фотографа в той же степени, что подбор ракурса и работа с моделями. Конечно, речь идет не о фильтрах, заложенных в приложения. Я говорю о профессиональной обработке. Если фотографу нравится видеть мир в теплых тонах, то это сразу видно по тому, какие кадры получаются на выходе. Помимо собственного видения важно ориентироваться на сюжет съемки. Обработка должна быть обоснована, должна передавать настроение.

Я заявляю миру о себе и своем взгляде на мир с помощью фотографий. Отсутствие рамок вдохновляет на творчество. Я задумала этот проект еще давно и знала какими хочу видеть моделей, какую создать обстановку. Сегодня картинка из моей головы перенеслась на экран. Это лучшее чувство для фотографа.
Татьяна Фасхутдинова
Фотограф, видеограф, организатор проекта
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Ольга Туманова
Фотограф, видеограф
ЧЕМ Я ОТЛИЧАЮСЬ ОТ ДРУГИХ ФОТОГРАФОВ ПРОЕКТА?
На результат влияет техника. Хоть мы и «никонистки», модели камер и объективов различаются.
Техника в купе с композицией, ракурсами, обработкой, опытом – в этом и есть различия.

«Черный квадрат» Малевича уникален. Ее считают картиной с глубоким смыслом. А ранее было еще две картины из разных веков. Тоже черные. Тоже квадраты. Но смысловое наполнение было другим.

Каждая съемка – история, прожитая мной.
Каждый фотопроект – маленькая жизнь. Я вкладываю смысл, который связан с местом и людьми.

Подготовка начинается с поиска вдохновения. Подбираю референсы – фотографии, кино, картины, музыку. Перед съемкой погружаю моделей в настроение. Они должны не играть, а чувствовать. Настроиться на съемку самой не менее важно, чем настроить моделей. Мы должны работать в тандеме, быть на одной волне.

Мне легко находить общий язык, по образованию я психолог. Это помогает расслабить модель, особенно если съемка первая.
Ольга Туманова
Фотограф, видеограф
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Наталья Абрамова
Фотогаф
ПОЧЕМУ ФОТОГРАФ - РАБОТА МОЕЙ МЕЧТЫ?
Что для вас фотография? Для меня — кайф!

Я кайфую от красивых и весёлых героев. От мимолетных, казалось бы, моментов, которые мне удаётся запечатлеть. От гармонии цвета в картинках. От красивой локации.

Как добиться такого состояния кайфа? Только работа всех участников для реализации общей идеи. Герой должен знать, что хочет получить. А фотограф знать, как это воплотить.

Подготовка играет важную роль: одежда, место, свет, настрой .
Когда все компоненты складываются — получается магия.
Наталья Абрамова
Фотограф
БОНУСОМ ВИДЕО СО СЪЕМКИ