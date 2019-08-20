В Татарстане начали снимать фильм «День эчпочмака». Минниханов дал на это 10 млн

В селе Большие Атряси Тетюшского района Татарстана начались съемки фильма "День эчпочмака, или самый лучший папа", об этом стало известно сегодня на пресс-конференции.

В фильме рассказывается о судьбе тракториста и масштабном празднике "День эчпочмака", он основан на реальной истории судьбы актера театра им. Г. Камала Ильдуса Габдрахманова.

Фильм будет семейным, и создатели постараются выпустить его в прокат без возрастных ограничений.

Съемки натуры планируют завершить в августе. Второй этап съемок пройдет в Казани, где отснимут массовые сцены в интерьере.

В прокат фильм выйдет в 2020 году.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов выделил 10 млн рублей на съемку комедии "День эчпочмака", еще 10 млн рублей создатели фильма должны были собрать при помощи спонсорской поддержки. "Фильм планируется снять на татарском языке с русским дубляжем. Это будет комедия для всей семьи. Главный герой — деревенский тракторист, страсть которого — танцы. У него есть две дочки и жена, жаждущая переехать в город. На этом фоне супруги ссорятся, и жена, прихватив старшую дочь, уезжает. Между тем, в соседнем районе организуют праздник — День эчпочмака, чтобы прославить свое поселение на всю страну и даже весь мир. Центральным событием праздника должно стать соревнование по поеданию треугольников", - рассказал автор сценария и режиссер будущей картины Салават Юзеев.