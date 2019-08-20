Как бизнесмены из Казани запустили самую крупную сеть студий маникюра в Поволжье

Первую студию «Альба Нейлс» основатели Альбина Акмалова и Дмитрий Новолаев открыли в 2013 году. На сегодняшний день в Казани успешно работают семь студий, на стадии открытия – еще две. «Альба Нейлс» заняли самые крупные торговые центры Казани: Кольцо, Южный, ПаркХаус, ГоркиПарк, а так же другие густонаселенные улицы города.
Альбина Акмалова, основатель студии «Альба Нейлс»
В 2013 году я решила открыть свою собственную студию маникюра. – говорит основатель сети «Альба Нейлс» Альбина Акмалова. – На тот момент я считала, что организовать весь процесс очень легко – найти площадь, поставить столики, подобрать мастеров. Несмотря на то, что я мастер с 10-летним стажем и довольно давно работаю в сфере индустрии красоты, все оказалось непросто. Первый опыт стал не совсем удачным, было много недоработок и ошибок. Спустя время я прекрасно понимаю все недочеты. На сегодняшний день налажены работы по изготовлению мебели, проработан дизайн под разное количество рабочих мест и отдельный салон, найдены поставщики качественных расходных материалов по ценам ниже рыночных, подобраны уникальные предложения для клиентов, отработано ведение документации и отчетности, а также создана собственная CRM – система под все нужды маникюрного салона. Я готова и хочу поделиться с вами своими знаниями и помочь построить собственный бизнес.
Главное преимущество франшизы в том, что предприниматель получает «готовое дело» и избегает многих рисков, связанных с запуском бизнеса с нуля. Франчайзер вместе с правом на использование своего товарного знака передает все теоретические и практические тонкости и нюансы бизнеса, помогает выбрать подходящий налоговый режим, оформить разрешительную документацию. Также партнеру предоставляют все договоры, которые необходимы в работе, консультируют его по возникшим вопросам. Специалисты сети маникюрных салонов «Альба Нейлс» подготовили видео-уроки со всеми процедурами из прайс-листа и процессами стерилизации инструментов по нормам СанПиН. Также франчайзер предоставляет руководство по использованию фирменного стиля – визитки, купоны, сертификаты, рекламные плакаты – и проводит рекламную кампанию, а также СММ-продвижение.
«Мы создали успешный бизнес и эффективную рабочую модель. Теперь хотим помочь вам открыть свою студию маникюра без труда и лишних вложений. Развивайтесь вместе с нами!» Альбина Акмалова.
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