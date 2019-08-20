Как бизнесмены из Казани запустили самую крупную сеть студий маникюра в Поволжье

Первую студию «Альба Нейлс» основатели Альбина Акмалова и Дмитрий Новолаев открыли в 2013 году. На сегодняшний день в Казани успешно работают семь студий, на стадии открытия – еще две. «Альба Нейлс» заняли самые крупные торговые центры Казани: Кольцо, Южный, ПаркХаус, ГоркиПарк, а так же другие густонаселенные улицы города.

«Альба Нейлс» это не просто сеть, но и франшиза. Каждый может приобрести свой собственный салон сети. На запуск студии уходит не больше двух недель, окупаемость составляет семь месяцев. Чистая прибыль с каждой студии – до 685 000 рублей ежемесячно. С франшизой «Альба Нейлс» открыть свой бизнес можно легко и просто. Настоящие профессионалы своего дела помогут подобрать помещение, оценить местоположение, выбрать дизайн-проект, оборудование, мебель и материалы. Огромное внимание будет уделено персоналу. Их аттестуют и обучат профессионалы. Использование франшизы выгодно еще и тем, что не нужно в одиночку искать клиентов. Специалисты настроят проверенные маркетинговые каналы с максимальной отдачей, проследят за качеством услуг и обеспечат бесплатный доступ к CRM. Для каждого обладателя франшизы уже разработан облачный сервис управления маникюрным салоном с телефона или компьютера.

На данный момент команда «Альба Нейлс» занята открытием салонов по всей России, в планах все городах России с населением от 100 тысяч человек. Возможно, наши земляки смогут покорить всю Россию своей уникальной бизнес моделью. Время покажет!

Альбина Акмалова, основатель студии «Альба Нейлс»