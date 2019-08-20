В Татарстане за 32 млн рублей ликвидируют хранилища радиоактивных отходов

На ликвидацию радиоактивного загрязнения в Чистопольском районе потратят 32,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Заниматься восстановлением территории хранилищ местного часового завода был заключен с Госкорпорацией "Росатом" и ФГУП "РосРАО". Будут извлечены радиоактивные отходы из непроектных хранилищ, расположенных на территории завода и Кубасского леса.

В дальнейшем материалы отправят на пункт хранения радиоактивных отходов, а после передадут национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. Территории хранилищ подвергнут дезактивации и радиационному контролю.

Ранее сообщалось, что ликвидацию хранилищ планируется завершить к 20 декабря.