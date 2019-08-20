В Татарстане скончался мужчина, постригший и забивший жену из-за измены

В Татарстане скончался 43-летний житель Лениногорска, который в апреле до смерти забил 37-летнюю жену. Об этом сообщается на сайте городского суда, подробности появились в соцсетях.

Напомним, убийство случилось вечером 20 апреля в квартире дома по улице 50 лет Победы. Мужчина приехал домой из командировки и решил, что супруга была ему не верна. После этого он насильно остриг ей волосы и избил. Женщина скончалась от множественных переломов и ушибленных ран головы. Возбуждено дело по статье "Убийство", мужчина был задержан, он признал свою вину.

6 августа суд Лениногорска принял решение закрыть уголовное дело из-за смерти мужчины "в результате острой постгемморрагической анемии, множественных ран шеи". Вещественные доказательства по делу будут уничтожены.