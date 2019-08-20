В Казани бельгийцев покусали ослы, а канадца - конь

Чемпионат рабочих профессий WorldSkills 2019 стартует в Казани только завтра, а в Instagram ему уже посвящено порядка 15 000 публикаций. Мы собрали самые популярные и странные на сегодняшний день снимки по хэштэгу #worldskillskazan2019.

В топе - арт-объекты, посвященные мероприятию. Это, в первую очередь, огромные буквы около Кремля. Около них позируют стоя, сидя, лежа, сверху на буквах.

Не менее популярны талисманы чемпионата - Алтын и Алмаз. Здесь фантазия пользователей менее изобретательна. Типичный снимок выглядит так:

Все, у кого есть бейдж WorldSkills, стараются похвастаться им в соцсетях. Одним из первых это сделал президент РТ Рустам Минниханов - пост датирован 8 августа.

В Казань прибывают гости из разных стран, у них обязательная программа - сфотографироваться с национальным флагом на фоне достопримечательностей.

Им пришлось добираться до России самолетами и поездами, поэтому обязательно нужно выложить пост с чемоданом. Таких публикаций - десятки.

Судя по хэштегу #worldskillskazan2019, в Казани есть Кул Шариф, Казань Экспо, башня Сююмбике, Молодежный центр, он же Чаша, и Дворец Земледельцев. Это локации чаще всего мелькают на снимках российских и зарубежных инстаграммеров.

Аниматоры с Баумана тоже засветились на фото. Чаще с ними снимались гости из-за рубежа, самый популярный сюжет - конь, зебра и жираф кусают людей.

Тренд на все национальное татарское: люди в костюмах, костюмы без людей, предметы, еда. Объедки чак-чака, например.

Россельхозцентр республики публикует захватывающие фото моментов подготовки.

Участники тоже показывают свои работы.

По тэгу можно увидеть девушек в форме...

...и с формами.

Снимком делится специалист, работающий на Worldskills 2019: он снял с себя клеща.

И, наконец, пост от лица ирландской собаки, которая скучает по хозяину, пока он находится в Казани на Мировом чемпионате рабочих профессий.