Стало известно, где в Казани отключат горячую воду: в списке сотни домов

Стало известно, где в Казани в сентябре будут отключена горячая вода, в списке сотни домов. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.
- Отключения связаны с проведением гидроопрессовок тепловых сетей, - говорится в сообщении.
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Стало известно, где в Казани в сентябре будут отключена горячая вода, в списке сотни домов. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.
- Отключения связаны с проведением гидроопрессовок тепловых сетей, - говорится в сообщении.
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