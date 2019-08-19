На Оренбургском тракте Mitsubishi врезался в Renault, ехавший на «аварийках»

В Казани на Оренбургском тракте Mitsubishi на полном ходу въехал в заднюю часть Renault, которая ехала на аварийных сигналах. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Водитель Renault отвез своего родственника в аэропорт, уже при возвращении он заметил, что заднее колесо автомобиля полностью спустило. После этого он перестроился в правый ряд, снизил скорость до 40 км/ч и решил ехать до тех пор, пока не найдет подходящее место у обочины, чтобы сменить колесо.

Около развязки на село Усады в медленно ехавший автомобиль врезался японский пикап, от сильного удара кузов французской иномарки сильно деформировался. В ДТП серьезно никто не пострадал.