Жительница Казани, искавшая семью для сына, рассказала о проблеме с сердцем

Жительница Казани Айгуль Фазыйлова, которая искала семья для сына после того, как узнала о том, что у нее рак, рассказала об ухудшении самочувствия и проблеме с сердцем. Об этом она сообщила в Instagram.

- Состояние не очень, целую неделю беспокоит сильная одышка. На той неделе откачивали с обоих легких жидкость, но результата нет, стало еще хуже, - сообщила Айгуль Фазыйлова.

В ходе обследования у кардиолога у нее нашли перикарду - это наружная соединительная оболочка сердца, из соединительной ткани, заполненной серозной жидкостью.

- Одним словом, возле сердца есть мешочек и там у меня собираться жидкость, - рассказала жительница Казани.

Айгуль Фазыйлова продолжит лечение.

Напомним, в январе Айгуль стала героиней "Прямого эфира" на федеральном канале. Она на всю страну рассказала, что ищет приемную семью для своего сына. У нее есть 65-летняя тетя, вместе с ней они живут, но опеку над Амиром ей из-за возраста могут не дать, поэтому ребенка могут отправить в детский дом.

После того, как история получила общественный резонанс, опеку над мальчиком все же позволили взять его тете. А правительство РТ выделило деньги на обучение Амира и аренду квартиры, в которой он мог бы жить с мамой. Лишь решив все эти проблемы, Айгуль нашла в себе силы продолжить лечение.