Скончался один из старейших преподавателей КФУ профессор, доктор филологических наук, основатель казанской научной школы журналистики 91-летний Андрей Александрович Роот. Об этом сообщил в Facebook директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский.

Андрей Роот родился в 1927 году, он начал работать в 16 лет, в мае 1945 года его призвали в армию. Там он писал в дивизионной, а после в окружной газете "За Родину".

В 1962 году Роот стал создателем кафедры журналистики в Казанском университете.