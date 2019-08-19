В Казани задержали мужчину, сообщившего о запахе газа и взрыве в подъезде

В Авиастроительном районе Казани накануне вечером задержали пьяного 62-летнего мужчину, который сообщил о сильном запахе газа и взрыве в подъезде дома по улице Лукина. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, мужчина, проживающий по улице Лукина, примерно в 20 часов позвонил по телефону 112, он сообщил, что у него дома чувствуется запах газа, также взорвался подъезд. Прибывшие сотрудники спецслужб проверили подъезд, информация о взрыве не подтвердилась, мужчина был задержан.

На него завели административное дело по статье "Заведомо ложный вызов специализированных служб".

Отметим, в МЧС РТ сегодня сообщили, что накануне вечером и сегодня ночью поступило более 1000 сообщений о запахе газа в Казани и 15 сообщений в поселке Озерный Высокогорского района по улице Сосновая. В ведомстве напомнили, что компания "Метал Трейд" проводила продувку парогенератором пустой подземной цистерны для сжиженного газа перед ее утилизацией. Из-за сильного выделения запаха (предположительно, одоранта - вещества, используемого для идентификации газа) пропаривание емкости было остановлено.

Сегодня экологи проверили воздух в Казани, превышения вредных веществ обнаружено не было.