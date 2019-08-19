В Казани осудили покупателя магазина, устроившего стрельбу у кассы

В Казани осудили 48-летнего жителя города, устроившего стрельбу в магазине спиртного на Оренбургском тракте, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, утром в воскресенье, 26 мая, мужчина на кассе достал из сумки пистолет и выстрелил в воздух, после чего ушел. Выяснилось, что это случилось из-за небольшой задержки с продажей минеральной воды.

На мужчину завели дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия», его осудили на полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.