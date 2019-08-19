У «Казань Арены» во время WorldSkills запретят парковку

На время проведения церемоний открытия и закрытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 будет ограничена парковка транспортных средств возле стадиона «Казань Арена».

Ограничение парковки автомобилей будет установлено на улицах Нигматуллина и Адоратского, а также на местных проездах Чистопольской.

На этих улицах будут установлены соответствующие дорожные знаки. Исполком Казани порекомендовал всем автомобилистам руководствоваться предписаниями дорожных знаков и разметки, а также обращать особое внимание на информационные указатели.