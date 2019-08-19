В Казани не нашли превышения вредных веществ в воздухе после «газовых» жалоб

В Казани сотрудники Минэкологии Татарстана провели проверку после жалоб жителей Казани на резкий запах газа, появившийся в понедельник вечером,превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

Воздух был проверен по 15 показателям в поселке Озерный на улице Сосновая 2а, в поселке Сухая река на улице Вересаева 54, в Казани на улицах Челюскина, 48, Чистопольская, 66, Пушкина, 33 и Восстания, 119.

- Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, - сообщили экологи.

Напомним, накануне с с 18 часов начали поступать жалобы горожан на резкий запах газа, который чувствовался на улицах города. Причиной появления запаха оказалась пустая подземная емкость из-под сжиженного газа, доставленная на утилизацию в компанию "Металл Трейд" в поселке Озёрный Высокогорского района. Рабочие перед утилизацией проводили работы по пропариванию цистерны,что и вызвало такой сильный запах.