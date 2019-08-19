В Татарстане собираются поднять со дна Волги 90 затонувших кораблей

В Татарстане с 2023 года со дна Волги начнут поднимать затонувшие корабли, всего собираются достать 90 судов. Об этом сообщил глава минэкологи РТ Александр Шадриков, передает ТАСС.

Корабли будут поднимать в рамках реализации нацпроекта "Экология", это коснется таких кораблей, которые "могут оказать негативное воздействие на окружающую среду". Их количество составляет 21 корабль.

В 2023 году планируют поднять семь судов, в 2024 — еще 14, при этом в некоторых из них еще есть топливо, а в других уже появилась своя экосистема.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации проекта собираются построить и обновить очистные сооружения жилищно-коммунального хозяйства, расположенных в Волжском бассейне.