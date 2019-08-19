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Фото pixabay.com

Мы не можем запретить пить: в центре “Милосердие” в РТ рассказали о подопечных

Cегодня, 13:45 101 2 Автор: prokazan.ru
Ольга Молостова о том, почему обитатели спят на улице

Спящий на улице "бомж" на днях привлек внимание жителя Авиастроительного района. Пост недовольства появился в одной из городских групп “В контакте”. Анонимный казанец возмущен тем, что нетрезвые граждане и лица без определенного места жительства собираются на поляне около центра социальной реабилитации “Милосердие”.

“С утра уже стоят с фанфуриками или бутылками. Дети идут в школу и видят этот ужас. А сегодня видимо один не дошел до центра “милосердия” или не пустили, спит рядом с центром” (орфография и пунктуация автора сохранена)

Корреспондент Prokazan.ru побывал на месте событий, чтобы разобраться в ситуации.

Центр социальной адаптации “Милосердие” находится в окружении частного сектора. На улицах бегают дети, прогуливаются пожилые люди и молодежь. По словам местных жителей, которых мы повстречали в окрестностях учреждения, такое соседство им не мешает. “Ничего страшного у нас здесь не происходит”, заверили прохожие - две женщины и мужчина. На поляне около "Милосердия" мы также не увидели мусора или спящих людей. Нужно понимать и то, что среди граждан с бутылками есть не только подопечные центра, но и местные маргинальные личности.

Спящие не обнаружены.

За разъяснениями мы обратились к директору центра социальной адаптации Ольге Молостовой. По словам руководства, в “Милосердии” сейчас проживает 80 человек. В течение полугода им помогают восстановить документы, пройти медицинское обследование, и, при необходимости, лечение. Пожилые люди и инвалиды после могут переехать на постоянное место жительства в дома-интернаты. Пятая часть обитателей  “Милосердия” - молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, им оказывают содействие в поиске работы.  99%  подопечных центра страдают алкоголизмом.

Ольга Молостова:  Люди ведь смотрят только со стороны, мол, мы такие нехорошие, не пускаем человека, который пришел выпивший, домой. Граждане не понимают, что здесь, к сожалению, не дом, это госучреждение, и мы несем определенную ответственность за всех жителей центра. Потому что неизвестно, как себя будет вести пьяный человек, он может быть опасен для окружающих. А здесь есть инвалиды, которые за себя даже постоять не смогут.  Подопечные, которые идут выпивать и остаются ночевать за забором понимают, что это их ответственность и их право. Иногда с собой пытаются пронести алкоголь. Находим, и тогда либо человек идет за забор распивать, либо отдает нам, мы выливаем спиртное при нем.

О том, что на территорию центра нетрезвым вход воспрещен, его обитатели прекрасно знают: при поступлении они подписывают договор, в котором этот пункт указан. Основанием для запрета служит не желание руководства, а федеральный закон № 442.

Основанием для отказа в предоставлении срочных социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания может являться наличие при обращении у гражданина признаков алкогольного и (или) наркотического опьянения(устойчивый запах алкоголя, нарушения речи, координации движений, реакция глаз на свет (зрачки расширены), повышенная агрессивность, неадекватность поведения).

Мы также поинтересовались у Ольги Вадимовны по поводу жалоб соседей. По ее словам, местные жители в учреждение с недовольством не обращались, полицию не вызывали. А вот сотрудникам иногда приходится прибегать к помощи ведомства.

Ольга Молостова: Приходят пьяные, барабанят в окна и двери, мы вынуждены нажимать тревожную кнопку. Вообще, за такое имеем право выселить человека, и такие случаи бывали, но даем и второй шанс, если провинившийся готов признать, что был неправ. Пожилым людям даем часто еще один шанс, тем, кому сложно адаптироваться и некуда идти. Мы не можем запретить гражданам пить, но пытаемся им помочь избавиться от зависимости: направляем на лечение в диспансеры, проводим занятия с психологами, медиками. Многие соглашаются лечиться, но не всегда получается, потому что, в первую очередь, все  зависит от самого человека. Хотя иногда чудеса случаются.

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комментарии

Ага
0
20 августа 2019
14:30
Так, он греется лежит, это Димон. Его ж в кабан столкнули, а ночью холодно. А вот Герцог судя по запаху на набережной, так там и плавает
Горожанин
0
20 августа 2019
14:39
Так это Димас на фото , походу от пиваса ориентир потерял .

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