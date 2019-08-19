В Казани через 2 дня начнется Чемпионат мира WorldSkills 2019

В Казани через 2 дня стартует 45-ый мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года.

Даты проведения Чемпионата: 22-27 августа

Даты проведения соревнований: 23-26 августа

Место проведения соревнований: МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»

Чемпионат соберет молодых профессионалов из 66 стран мира, соревнующихся в 56 компетенциях.

Получить бесплатные билеты на соревнования можно на официальном сайте, пройдя регистрацию https://worldskills2019.com/ru/get-involved/visitor-info/tickets/

Более подробная информация о Мероприятии:

https://worldskills2019.com/ru/

Церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» пройдет 22 августа в 19:00.

Место проведения: стадион «Казань Арена»

В программе:

- Выступления звёзд! Ёлка, Александр Панайотов, Дана Соколова, Jukebox Trio, Ян Гэ, Therr Maitz и другие

- Сотни артистов в уникальном Шоу, посвящённом профессионалам своего дела

- Специальный гость церемонии – робот София – единственный в мире андроид, получивший гражданство и паспорт

- Высокотехнологичные декорации от известных VR-художников и использование элементов дополненной реальности!

- А главной особенностью станет то, что зрители смогут влиять на происходящее на сцене.

Билеты можно приобрести:

- на официальном сайте Чемпионата https://ceremony.worldskillskazan2019.com/ru

- в кассах стадиона "Казань Арена" ежедневно с 10:00 до 19:00. Адрес стадиона: г.Казань, ул.Чистопольская, 115а.

По всем вопросам, связанным с приобретением билетов, обращайтесь в call-центр:

8-800-600-62-83 ежедневно с 8:00 до 20:00.