В Казани через 2 дня начнется Чемпионат мира WorldSkills 2019

В Казани через 2 дня стартует 45-ый мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года.
Даты проведения Чемпионата: 22-27 августа
Даты проведения соревнований: 23-26 августа
Место проведения соревнований: МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»
Чемпионат соберет молодых профессионалов из 66 стран мира, соревнующихся в 56 компетенциях.
Получить бесплатные билеты на соревнования можно на официальном сайте, пройдя регистрацию https://worldskills2019.com/ru/get-involved/visitor-info/tickets/
Более подробная информация о Мероприятии:
https://worldskills2019.com/ru/
Церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» пройдет 22 августа в 19:00.
Место проведения: стадион «Казань Арена»
В программе:
- Выступления звёзд! Ёлка, Александр Панайотов, Дана Соколова, Jukebox Trio, Ян Гэ, Therr Maitz и другие
- Сотни артистов в уникальном Шоу, посвящённом профессионалам своего дела
- Специальный гость церемонии – робот София – единственный в мире андроид, получивший гражданство и паспорт
- Высокотехнологичные декорации от известных VR-художников и использование элементов дополненной реальности!
- А главной особенностью станет то, что зрители смогут влиять на происходящее на сцене.
Билеты можно приобрести:
- на официальном сайте Чемпионата https://ceremony.worldskillskazan2019.com/ru
- в кассах стадиона "Казань Арена" ежедневно с 10:00 до 19:00. Адрес стадиона: г.Казань, ул.Чистопольская, 115а.
По всем вопросам, связанным с приобретением билетов, обращайтесь в call-центр:
8-800-600-62-83 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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