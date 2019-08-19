Синоптики рассказали, когда закончится жара в Татарстане

В Татарстане Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни, сообщив также, когда ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте службы.

По данным синоптиков, похолодание ожидается к концу недели, когда из-за влияния циклона и его атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды с грозовыми дождями. В субботу, 24 августа, температура днем понизится до +20 градусов.

В ближайшие дни в Татарстане также ожидается довольно жаркая погода. Сегодня днем воздух прогреется до +23..+28 градусов.

В среду, 21 августа, ночью без осадков, днем из-за неустойчивости атмосферного воздуха на крайнем востоке республики пройдут небольшие кратковременные дожди Минимальные температуры ночью +13...+18 градусов, днем максимальная температура составит +23...+28 градусов.

В четверг, 22 августа, в конце дня и вечером к западным границам республики сместится очередной атмосферный фронт, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью ожидается +12+17°, днем +22..+27 градусов.