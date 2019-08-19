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архив ProKazan.ru

В Казани вновь перенесли открытие нового зоопарка

Cегодня, 10:19 275 5 Автор: prokazan.ru

В Казани отложили открытие нового зоопарка "Река Замбези", об этом накануне на совещании в мэрии сообщил глава управления культуры исполкома Азат Абзалов.

- Сейчас строители практически завершили строительные работы по зооботсаду, - сообщил чиновник.

Но животные должны быть подготовлены: им требуется и карантин, и адаптация. Власти Казани намерены посоветоваться в этом плане с научным сообществом и ведущими экспертами. Дата открытия нового зоопарка пока неизвестна.

Напомним, открытия зоопарка казанцы ждут третий год, но каждый раз дата переносится. Уже закуплены африканские звери и птицы, которые пока делят вольеры с обитателями старого зоопарка. После открытия нового зоопарка строители возьмутся за реконструкцию старой части Казанского зооботсада, а в будущем — обустроят еще одну, третью площадку, посвященную флоре и фауне Южной Америки.

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комментарии

Горожанин
0
20 августа 2019
10:47
Кто бы сомневался.Одно блаблабла
Аксакал
0
20 августа 2019
11:22
Зачем мучить животных.
Смотрите на них в интернете.
Вас бы в клетку посадить.
Живодёры.
В ответ на комментарий пользователя
Кто бы сомневался.Одно блаблабла
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Горожанин
0
20 августа 2019
11:33
Запустите туда овечек, коз декоративных, лошадок - местную живность. И засейте там рожь, кукурузу, полбу, гречу - а то дети бегемота видели, а при виде ежа в лесу в обморок падают и думают что булки в теплице растят. Макак нам и своих хватает, отпустите их назад в африку
Виталий
0
20 августа 2019
11:47
Зачем не зная правды пишите ? Конченые . На данный момент , закрыто финансирование , ген.подрядчик не выделяет деньги , мы остановили стройку . В процентном соотношении закрыто лишь 70% , от всей сметы . У нас по договору срок окончание 17.11.2019 . Раньше не будет
Горожанин
0
20 августа 2019
11:49
Дата открытия нового зоопарка пока неизвестна.

хотя бы год какой озвучьте. но точно не 2019.
давайте сразу 2024 когда "нового" "старого" президента выберем и подарок сделаем

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