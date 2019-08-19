В Казани вновь перенесли открытие нового зоопарка

В Казани отложили открытие нового зоопарка "Река Замбези", об этом накануне на совещании в мэрии сообщил глава управления культуры исполкома Азат Абзалов.
- Сейчас строители практически завершили строительные работы по зооботсаду, - сообщил чиновник.
Но животные должны быть подготовлены: им требуется и карантин, и адаптация. Власти Казани намерены посоветоваться в этом плане с научным сообществом и ведущими экспертами. Дата открытия нового зоопарка пока неизвестна.
Напомним, открытия зоопарка казанцы ждут третий год, но каждый раз дата переносится. Уже закуплены африканские звери и птицы, которые пока делят вольеры с обитателями старого зоопарка. После открытия нового зоопарка строители возьмутся за реконструкцию старой части Казанского зооботсада, а в будущем — обустроят еще одну, третью площадку, посвященную флоре и фауне Южной Америки.
комментарии
Смотрите на них в интернете.
Вас бы в клетку посадить.
Живодёры.
хотя бы год какой озвучьте. но точно не 2019.
давайте сразу 2024 когда "нового" "старого" президента выберем и подарок сделаем