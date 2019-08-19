Как выбрать квартиру в новостройке Казани - не доверяйте слишком низким ценам

Столица Татарстана по стоимости квадратного метра стабильно занимает третье место в рейтинге российских городов. В августе 2019 года квадратный метр в Казани стоит 82 441 рубль на вторичном рынке.

На первичном рынке купить квартиру сложнее. Многие покупатели боятся потерять деньги и остаться без жилья.

Как выбрать квартиру в новостройке, почему не стоит доверять рекламе и сколько стоят квартиры в новостройках Казани, рассказали эксперты ГородКвадратов.ру.

Почему не стоит доверять рекламе новостроек

С каждым годом застройщики тратят всё больше сил и денег на привлечение клиентов. В 2019 году стали популярны даже виртуальные экскурсии по будущим новостройкам.

Чтобы не стать «жертвой» маркетинга - не выбирайте квартиру только по красивым картинкам.

Застройщики в проекте дома могут использовать совсем другие цвета и материалы. Если строительная компания не укладывается в бюджет, застройщик выберет более дешёвый материал. В итоге реальный внешний вид дома может значительно отличаться от картинки.

Почему в рекламе квартира дешевле

Причин может быть несколько.

Если видите рекламу недвижимости с низкими ценами - возможно, речь идёт не о квартире. Маркетологи часто выдают рекламу апартаментов за рекламу квартир. А разница в цене между ними может достигать 10-15%.

Иногда застройщики рекламируют квартиры по низкой стоимости в домах, которые ещё не начали строиться или находятся на начальном этапе строительства. Акцент делается на том, что другие корпуса ЖК уже построены.

И ещё одна причина: цена - это просто маркетинговая уловка. Застройщики специально выставляют несколько квартир по сниженным ценам. Это делается ради привлечения новых клиентов.

Недоверие должна вызвать и низкая стоимость квадратного метра квартиры.

Такая реклама должна в первую очередь насторожить, а не обрадовать.

Эксперты утверждают: у проверенных компаний скидок больше 10% не бывает.

В рекламе также может указываться цена квадратного метра самой большой по площади и невостребованной квартиры. У недвижимости, пользующейся спросом, цена на 20-30% выше.

Что считают главным при покупке квартиры в новостройке

Сегодня в предложениях рынка недвижимости разобраться самостоятельно довольно сложно. В августе на ГородКвадратов.ру размещено более 59 700 объявлений о продаже квартир в Казани.

Главными критериями при выборе квартиры казанцы называют:

Расположение дома

Стоимость

Площадь

Этажность

Налаженную инфраструктуру района

Однако эксперты говорят, что при покупке квартиры в новостройке важнее всего выбрать надёжного застройщика. Обратите внимание на то, кто продаёт квартиры или дома: отдел продаж застройщика или агент.

Как правило, в агентстве вы можете за дополнительную плату воспользоваться следующими услугами: отбор и осмотр объектов, помощь в оформлении ипотеки.

Сколько стоят квартиры в новостройках Казани - реальная цена

По данным ГородКвадратов.ру - в августе стоимость квадратного метра в казанских новостройках составляет 80 800 рублей.

Среднерыночная цена однокомнатной квартиры площадью 39 кв. м - 3 400 000 рублей, двухкомнатной - 4 700 000 рублей.

В августе на рынке недвижимости Казани можно купить квартиру в строящемся доме за 2 950 000 рублей. Например, по ул. Аделя Кутуя в ЖК «Поколение».

От жилого комплекса до центра города можно добраться на транспорте всего за 10-15 минут. Сдача дома запланирована на второй квартал 2020 года. Общая площадь квартиры составляет 43 кв. м.