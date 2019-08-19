На жительницу Казани оформили кредит в Сети на 400 тыс руб, сняв деньги с карты

В Казани на 30-летнюю жительницу города оформили онлайн-кредит и сняли деньги с банковской карты, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Информацию ProKazan.ru подтвердили в пресс-службе УВД города.

По данным источника портала, преступление случилось в период с 00.00 до 5:00 14 августа.

- Сначала у работающей в "Агропромпарке" женщины сняли с карты 15 750 рублей, а после неустановленным пока образом на нее в Интернете был оформлен кредит на 390 тысяч рублей, - сообщили порталу.

Узнав об этом пострадавшая обратилась в полицию, где возбудили дело по статье "Мошенничество".