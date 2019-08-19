Как социальные сети помогут пройти собеседование - советы соискателям из Казани

В 2019 году работодатели всё чаще просматривают странички соискателей в социальных сетях.

В августе 2019 года на ГородРабот.ру - более 22 300 вакансий в Казани. Чаще всего соискатели ищут работу через Интернет, в том числе и через социальные сети.

Как вести странички в социальных сетях, чтобы понравиться работодателю - рассказали эксперты ГородРабот.ру.

Проверьте личную информацию

В первую очередь работодатели обращают внимание на достоверность основной информации в соцсетях.

Укажите настоящее имя, работу и образование, поделитесь личными интересами, подберите хорошую фотографию.

Если не хотите, чтобы вашу страничку просматривали работодатели, используйте псевдонимы, ограничьте доступ к просмотру информации.

Однако не отказывайтесь полностью от ведения страницы в соцсетях. Полное отсутствие информации о человеке настораживает ещё больше.

Оставьте только избранные фотографии

Удалите слишком личные фотографии и не забудьте про те, где вас отметили друзья.

Если с некоторыми фото расставаться не хочется, ограничьте к ним доступ.

Фотографии с бывшими коллегами в непринуждённой обстановке работодатель оценит положительно. Они докажут, что вы общительный и интересный человек.

Проследите, о чём пишете

Посты про участия в проектах и конференциях, фотографии дипломов - всё это только подтвердит ваш уровень квалификации.

Если работодатель сможет найти в профиле соискателя такие записи, он убедится, что человек серьёзно относится к своей профессии.

Пересмотрите группы и сообщества, в которых состоите. Добавьте профессиональные группы.

Будьте активны на странице

Онлайн-активность пользователя говорит, как правило, о его открытости.

Человек, который не боится публичности и старается поддерживать связь со своей аудиторией, вызывает интерес и уважение.

Главное - не перестараться. Следите за тем, как часто размещаете посты или выкладываете фотографии. У работодателя может сложиться впечатление, что ведение соцсетей для вас в приоритете. Один пост в день - это максимум.

Соискатель также может использовать социальные сети для знакомства с компанией, в которую хочет устроиться. Информацию можно найти на официальных сайтах компании, аккаунтах работодателя и сотрудников.