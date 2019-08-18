В Казани ГИБДД предупредила активистов о штрафах за перекрытие дорог

ГИБДД Казани напомнила активистам о штрафах за перекрытие дорог, об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Согласно законам, умышленное создание помех в дорожном движении наказывается штрафом до 10 тысяч рублей на граждан, 25 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Напомним, ранее активисты частично перекрыли Третью транспортную дамбу мешками с мусором, собранным у Казанки. Были перекрыты две полосы, при этом на плакате у мешков было написано "А вам мешает мусор с реки Казанки???".