В Татарстане число продаж квартир в ипотеку за полгода упало почти на треть

В Татарстане число продаж новых квартир по ипотеке за первые полгода снизилось на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ЦИАН со ссылкой на данные Росреестра.

С января по июнь 2019 года было зарегистрировано 4022 ипотечных жилищных кредита под залог договоров долевого участия, Татарстан оказался на 4 месте в десятке регионов с максимальным числом выданных ипотечных кредитов на первичном рынке в РФ.

На первом месте по количеству кредитов находится Краснодарский край.

Напомним, ранее стало известно, что для того, чтобы комфортно выплачивать ипотеку, в Татарстане необходимо зарабатывать 68, 6 тыс рублей.