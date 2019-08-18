Казанские кондукторы работают мимо кассы: Prokazan объясняет права пассажиров

В Казани участились жалобы со стороны пассажиров на проблемы с оплатой проезда банковскими и транспортными картами. По словам горожан, “карты иногда не принимают”, по причине якобы, неработающего валидатора. Корреспондент портала ProKazan проехался в казанских автобусах, в течение трёх нескольких дней расплачиваясь банковской картой и проверил, как происходит оплата.

"Переведи на карту мою"

В первом автобусе кондуктор приложил несколько раз банковскую карту к аппарату, но оплата не проходила. Перед экспериментом я изучил матчасть, поэтому знаю, что на самом терминале нужно нажимать кнопку ввода для карты, но он этого не делал.

Позже он ответил “Не проходит оплата, можете сделать перевод на мою карту?” Куда деваться, я сделал перевод, но билета не получил. ПАТП в данном случае придется полагаться на честность кассира, в противном случае он попросту оставит деньги себе.

Дай "наличку" или выходи

В другом автобусе я предложил оплатить проезд банковской картой, но кондуктор сразу мне заявила, что валидатор не работает. Я поинтересовался другими вариантами оплаты, мне ответили “давайте наличные, или идите снимать деньги”. Хорошо, что у меня было немного налички с собой.

"Не платите картой, а то у нас зарплата маленькая"

Когда я в очередной раз предложил расплатиться банковской картой, кондуктор погрустнел и, посмотрев на меня умоляющим взглядом, поинтересовался “Молодой человек, может быть у вас всё таки есть наличка? За наличку билет дешевле дам”

Ответил, что все деньги на карте. Поинтересовался, почему в автобусах постоянно возникают проблемы с оплатой банковскими картами. Ответ кондуктора удивил: “Деньги после оплаты картой не вытащить потом, и соответственно мы не получаем зарплату. Может у вас есть возможность сделать перевод по номеру телефона?” С некой долей сочувствия к ситуации, я перевёл деньги.

Для того чтобы связаться с транспортной компанией, я зашел на их сайт. Именно там я наткнулся на раздел с отзывами. Как видим, проблема с оплатой банковскими картами носит массовый характер.

В автотранспортном предприятии №4 рассказали, что делать пассажиру при проблемах с оплатой проезда.

Если терминал не принимает карту, он может ехать бесплатно?

Пассажир имеет право оплатить проезд как за наличный, так и за безналичный расчет, который включает в себя банковскую карту, транспортную карту и другие способы оплаты с функцией NFC. Если какой-то из этих вариантов оплаты в данный момент недоступен, пассажир обязан оплатить проезд другим способом. Возможность оплаты проезда банковской картой – это дополнительная услуга, а не обязательная функция. Если терминал не выдает чек по техническим причинам при безналичном и наличном способе оплаты, то контрольно-кассовый аппарат считается неисправным, и пассажир имеет право на бесплатный проезд. Но если в результате наличной оплаты чек выдается, проходит оплата по транспортной карте и не принимается только банковская карта, то аппарат считается рабочим. В этом случае пассажир обязан оплатить проезд другим способом. При неисправном терминале кондуктор не имеет права брать наличные и провозит пассажира без билета.

Как поступить если оплата не проходит по транспортной карте?

В случае если пассажир не может оплатить проезд исправной транспортной картой, то причина – в неисправности валидатора. В такой ситуации пассажир имеет право на бесплатный проезд, а автобус должен в кратчайшие сроки сойти с линии и устранить неисправность.

Можно ли оплатить банковской картой проезд двух и более пассажиров за одну поездку?

За одну поездку банковской картой можно заплатить только за одного человека. Это ограничение введено для того, чтобы исключить ошибочное списание средств повторно. У кондуктора может возникнуть необходимость проверить, оплатил ли пассажир проезд, так как он не может помнить каждого пассажира в лицо. В этом случае он повторно прикладывает карту к валидатору, который должен показать, что проезд уже оплачен. По этой же причине пассажиры могут не опасаться второй раз предъявлять кондуктору как транспортную, так и банковскую карту. Больше 27 рублей за одну поездку с карты не спишется.

В случае если у вас возникнут вопросы по качеству работы общественного транспорта в Казани, звоните по номеру 8 (843) 275-30-50