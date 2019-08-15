В Казани пьяный водитель «Яндекс.Драйва» за 2 часа дважды попал в ДТП

В Казани пьяный водитель "Яндекс.Драйва" за сутки дважды попал в ДТП, сообщили сегодня в ГИБДД.

Накануне на улице Фучика пьяный водитель Volkswagen Polo попал в ДТП, он отказался проходить медицинское освидетельствование, на него составили протокол, а автомобиль эвакуировали.

Спустя 2 часа этот же водитель на другом арендованном авто - Skoda, на улице Фучика протаранил идущий впереди Daewoo, которую откинуло на "Ладу Калина", которая столкнулась с Renault. Все три авто стояли в момент ДТП на красном сигнале светофора.

После ДТП водитель пытался сбежать, но его задержали. Медосвидетельствование водитель вновь проходить отказался, его автомобиль эвакуировали, на водителя также составили протокол за отказ от прохождение проверки на наличии опьянения.