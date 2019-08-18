Ашот+Ашот: 23 необычные надписи на стенах в Казани

В выходные в соцсетях казанцы возмущались поступком вандалов, которые разрисовали объекты на набережной озера Кабан. Пост о поиске хулиганов опубликовала в своем Instagram Наталия Фишман-Бекмамбетова, помощник Президента Татарстана. Молодых людей нашли, их обязательно накажут.

Однако, еще десятки уличных "художников" в Казани остаются неизвестными. Корреспондент ProKazan.ru собрал коллекцию надписей и рисунков на домах и заборах. Делимся!

О чем говорят стены домов? О любви:



...и трудностях отношений:

О насущных вопросах искусства:



...и более приземленных вопросах:



Есть целые арт-проекты:



...и отдельные изречения:



Казанцы “раскрывают мировые заговоры”:



...и делают прогнозы:



А еще грустят и мотивируют:



...констатируют факты:



...проявляют патриотизм:



...и переживают за историю города и его внешний вид.

А как вы относитесь к подобному творчеству? Рассказывайте в комментариях, присылайте фотографии интересных или возмутительных надписей, самые крутые мы опубликуем.