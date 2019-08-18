Ашот+Ашот: 23 необычные надписи на стенах в Казани

В выходные в соцсетях казанцы возмущались поступком вандалов, которые разрисовали объекты на набережной озера Кабан. Пост о поиске хулиганов опубликовала в своем Instagram Наталия Фишман-Бекмамбетова, помощник Президента Татарстана. Молодых людей нашли, их обязательно накажут.
Однако, еще десятки уличных "художников" в Казани остаются неизвестными. Корреспондент ProKazan.ru собрал коллекцию надписей и рисунков на домах и заборах. Делимся!
О чем говорят стены домов? О любви:
...и трудностях отношений:
О насущных вопросах искусства:
...и более приземленных вопросах:
Есть целые арт-проекты:
...и отдельные изречения:
Казанцы “раскрывают мировые заговоры”:
...и делают прогнозы:
А еще грустят и мотивируют:
...констатируют факты:
...проявляют патриотизм:
...и переживают за историю города и его внешний вид.
А как вы относитесь к подобному творчеству? Рассказывайте в комментариях, присылайте фотографии интересных или возмутительных надписей, самые крутые мы опубликуем.
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