В Казани активистов задержали за плакат с просьбой не мусорить

​В Казани полиция задержала троих экоактивистов из-за того, что они приклеили на остановку плакат с просьбой не мусорить и стихотворениями Роберта Рождественского. Об этом пишет "ОВД-Инфо".

Сначала активисты приклеили плакат, а затем к ним подошли сотрудники Центра "Э" (по борьбе с экстремизмом), трех активистов задержали и отвезли в отдел полиции № 6.

Сначала на задержанных собирались составить протоколы о нарушении правил акции, однако в итоге обвинили в нарушении порядка размещения наружной информации.

Напомним, ранее эти активисты частично перекрыли Третью транспортную дамбу мешками с мусором, собранным у Казанки. Были перекрыты две полосы, при этом на плакате у мешков было написано "А вам мешает мусор с реки Казанки???". В тот день никого не задержали.