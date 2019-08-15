СК возбудил уголовное дело после отравления детей в Иннополисе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления четырех подростков в детском лагере Иннополиса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне в РКБ были госпитализированы пятеро подростков в возрасте от 15 до 16 лет, четверым был поставлен диагноз "острая кишечная инфекция", пятому - "хронический холецистит".

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Были взята пробы еды в кафе и столовой, где питались дети.

Ранее сообщалось, что 17 августа они ездили в Казань на экскурсию, где обедали в одном из кафе. Уже вечером дети начали жаловаться на проблемы с желудком.