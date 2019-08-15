Стало известно, кто выступит в Казани на День города

В Казани 30 августа будут отмечать 1014-летие города, концерт пройдет возле Центра семьи "Казан", а хедлайнерами станут Feduk, Лэйна, а также группы "POMPEYA" и "Рондо".

В 12:00 состоится открытие второй очереди парка "Белые цветы", в 12:30 на площади Тысячелетия пройдет авто-мотошоу Kazan city raicing. С 13:00 на площади у театра им. Камала пройдет концерт участников открытого республиканского фестиваля творчества работающей молодежи, в 13:30 на Казанском ипподроме пройдут скачки на Кубок президента РТ и приз мэрии Казани.

В 17.00 у Центра семьи "Казан" начнется концертная программа с участием Fedukа, Лэйны, групп "POMPEYA" и "Рондо". В 20.00 на площади перед Дворцом Земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом "Казанская осень".

В 22 часа запустят праздничный салют.