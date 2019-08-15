В Татарстане 19-летнего парня обвинили в изнасиловании девочки в салоне Nissan

В Татарстане в городе Азнакаево завели дело на 19-летнего парня, которого обвинили в изнасиловании 15-летней девочки в салоне Nissan. Об этом сообщил источник портала.

По предварительным данным, подозреваемый в сентябре прошлого года в лесу у Азнакаево в салоне Nissan Qashqai изнасиловал 15-летнюю девочку, в конце июля этого года было написано заявление по этому преступлению.

- 14 августа было возбуждено дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней", ведется поиск подозреваемого, - сообщили порталу.