Геморрагическая лихорадка у детей из лагерей в Татарстане: возбуждено дело

В Чистопольском районе Татарстана возбудили уголовное дело после того, как сразу несколько детей, вернувшихся из детских лагерей, заболели геморрагической лихорадкой, информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, в середине июля в Чистополе за 6 дней были госпитализированы семь человек, в том числе шестеро детей, у них диагностировали геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

- Все пострадавшие дети в июне несколько недель отдыхали в двух детских лагерях - "Ровесник" и "Солнышко", - сообщили порталу.

После проведенной проверки 15 августа было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, в июне в Казани сообщалось о вспышке "мышиной" лихорадки в Казани, в Минздраве РТ сообщили, что шел подъем заболеваемости мышиной лихорадкой, однако он был ожидаем и не превышал средний-многолетний. "Чтобы обезопасить себя и не заразиться мышиной лихорадкой, важно соблюдать правила личной гигиены и следить за этим у детей: тщательно мойте руки перед едой и сами продукты, пейте только бутилированную или кипяченую воду, не подбирайте ничего с земли", - говорили врачи.