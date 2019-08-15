В Казани сегодня пройдет авиашоу с вертолетами и бомбардировщиками

В Казани сегодня пройдет авиационное шоу «Я выбираю небо».

Праздник начнется в 15:00. Сначала парашютисты приземлятся на площадку рядом с Центром семьи «Казан», а потом свое мастерство покажут летчики на воздушных судах малой авиации: Stinson 108, Як-12, Саванна, Фермер, Ансат. Затем зрители увидят пролет флага WorldSkills над городом и церемонию открытия праздника. Далее в небо поднимутся суда тяжелой авиации: Ту-95, Ту-160, Ту-22М3, L-39 Albatros.

Кстати, на празднике в воздух поднимется новый самолет Ту-214, изготовленный на Казанском авиационном заводе. После окончания летной программы, в 18:00 начнется концерт, который продлится до 20:00.

В ходе программы зрителям покажут полеты самолетов ТУ-95, ТУ-160, ТУ-22МЗ и ТУ-214, авиации общего назначения Stinson 108, Цесна-172, «Фермер», «Роланд», «Саванна» и вертолетов «АНСАТ», «Ми-8», «Ан-2», «Як-12», «Bell 206В3».