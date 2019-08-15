Соцсети: Казань накрыла «дымка», похожая на смог

Казань накануне накрыла накрыла легкая "дымка", похожая на смог или дым от пожаров, об этом стали сообщать в соцсетях.

По словам горожан, такая завеса наблюдалась по всему городу, при этом чувствовался характерный запах, как будто "кто-то топит баню".

Аналогичные жалобы поступали и из других городов Татарстана, в частности, из Набережных Челнов.

Отметим, в конце июля также наблюдался смог, он появился от сибирских лесных пожаров и наблюдался в отдельных регионах Урала, в Пермском крае, Удмуртии и Башкирии.

ProKazan.ru направил запрос в Минэкологии РТ.