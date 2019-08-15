Тест дня: насколько хорошо вы помните названия столиц, входящих в СССР

А вы знаете, сколько республик входило в состав СССР? Портал ProKazan.ru предлагает ответить вам на простые вопросы и вспомнить названия столиц, входящих в СССР.
Результаты пишите в комментариях.
А вы знаете, сколько республик входило в состав СССР? Портал ProKazan.ru предлагает ответить вам на простые вопросы и вспомнить названия столиц, входящих в СССР.
Результаты пишите в комментариях.
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