От певца Салавата требуют вернуть орден Совета муфтиев из-за анекдота о мулле

От певца Салавата Фатхетдинова требуют вернуть орден Совета муфтиев из-за анекдота о мулле, который артист рассказал во время своего концерта. С такой просьбой к председателю Совета муфтиев России, муфтию Равилю Гайнутдину обратился генеральный директор Благотворительного фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

- Салават в интервью говорит, что верит в Аллаха, но не верит мусульманскому духовенству. Если не верит религиозным деятелям, пусть вернет орден, врученный ему Советом муфтиев. Его ведь вручали именно исламские религиозные деятели, - цитирует «Татар-информ» слова Хабибуллина.

Напомним, со сцены певец рассказал следующий анекдот: «Пришла женщина к мулле и спрашивает: «Что мне будет за измену мужу?» Священнослужитель отвечает, мол, смотря с кем изменять. Если с пастухом, то три дня горишь в адском огне, с трактористом — неделю, с начальством — месяц. Женщина поинтересовалась по поводу адюльтера с муллой, на что тот пожурил ее: «Ах, какая ты хитрая, хочешь прямиком в рай попасть».