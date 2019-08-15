В Казани внедорожник вылетел на тротуар и сбил 5-летнюю девочку на самокате

В казанском поселке Юдино 46-летний водитель за рулем внедорожника вылетел на тротуар и сбил 5-летнюю девочку на самокате. Об этом сообщает муниципальная служба полка ДПС Казани.

ДТП произошло накануне днем.

- По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил 5-летнюю девочку на самокате. Девочку сопровождала мать, которая шла по тротуару с грудным ребенком в коляске, - рассказали в ведомстве.

После этого автомобиль въехал в дерево. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Известно, что мужчина находился за рулем в трезвом состоянии.