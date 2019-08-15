Казань сегодня: смерть медсестры и утечка аммиака

НАД КАЗАНЬЮ ПРОЛЕТЕЛИ БОМБАРДИРОВЩИКИ

Над центром Казани сегодня пролетели бомбардировщики, таким образом проходит подготовка к авиационному шоу.

Напомним, шоу состоится 18 августа. С 16:00 – 16:30 – официальное открытие; 16:30 – 17:10 – летная программа; 17:10 – начало концертной программы (выступление творческих и трудовых коллективов).

Перед зрителями пролетят ТУ-95, ТУ-160, ТУ-22МЗ и ТУ-214, авиация общего назначения Stinson 108, Цесна-172, «Фермер», «Роланд», «Саванна» и вертолеты «АНСАТ», «Ми-8», «Ан-2», «Як-12», «Bell 206В3».

«ВОРА В ЗАКОНЕ» ИЗ КАЗАНИ, ОТКАЗАВШЕГОСЯ ОТ ТИТУЛА, ЗАДЕРЖАЛИ ПЕРЕД ОТПУСКОМ

Стали известны подробности задержания 59-летнего "вора в законе" из Казани Олега Мухаметшина, известного как Муха Люберецкий, после которого он заявил, что отказывается от своего криминального статуса, выяснилось, что это случилось перед отпуском с женой. Об этом сообщает "Росбалт".

Олега Мухаметшина задержали сотрудники ГУ МВД РФ по Москве, когда он собирался лететь на отдых с супругой, однако сразу после задержания он передал оперативникам заявление о том, что не является "вором в законе". Это сработало, после профилактической беседы Мухаметшина отпустили.

Отмечается, что решение воров подавать после задержания заявления в полицию о том, что они не являются "ворами в законе", было принято в ходе обсуждения в интернет-мессенджерах нового путинского закона о наказании за занятие высшего положения в тюремной иерархии. "Воры в законе" решили, что под угрозой 15-летнего срока в СИЗО можно даже письменно признать, что ты не являешься "вором в законе".

В КАЗАНИ НА УЛИЦЕ АКАДЕМИКА АРБУЗОВА ПРОИЗОШЛА УТЕЧКА АММИАКА

В Казани на молочном заводе на улице Академика Арбузова сегодня днем произошла утечка аммиака, сообщили в МЧС РТ.

Происшествие случилось на складе готовой продукции в 14:20, сразу после ЧП рабочих завода отвели на безопасное расстояние.

- Пожарные подразделения выставили водяную завесу. Из подводящего патрубка 50-литрового резервуара происходило истечение паров аммиака в незначительном количестве, - сообщили в МЧС.

Был перекрыт вентиль, сейчас аммиак больше не испаряется. Угрозы для жителей города нет.

В ТАТАРСТАНЕ ПОКОНЧИЛА С СОБОЙ МЕДСЕСТРА ЦРБ

В Кайбицком районе Татарстана покончила с собой 41-летняя медсестра местной ЦРБ, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Информацию из соцсетей подтвердил источник портала.

Тело женщины было найдено вечером 3 августа в ее доме в деревне Старые Чечкабы.

- 14 августа после проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", будут изучаться условия жизни погибшей в семье и на работе, - сообщили порталу.

Сейчас в уголовном деле подозреваемых нет.

В КАЗАНИ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР НАКАЖУТ ЗА РЕКЛАМУ С ГОЛОЙ ОФИЦИАНТКОЙ

В Казани накажут торговый центр "Корстон" за рекламу о голой официантке, об этом сообщается на сайте антимонопольной службы.

- Реклама является сексистской, оскорбляет и унижает женщин-официанток, основана на эксплуатации сексуальности женского тела, так как речь идет не об официанте, а именно об официантке женского пола, — заявили в УФАС.

Так как рекламный баннер был уже снят, то предписание об устранении не стало выдаваться, однако сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела.