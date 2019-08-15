Прочный фундамент с использованием ЖБИ

При постройке нового здания или конструкции, как известно, закладывают основу, которая играет роль несущей конструкции. Фундамент является надежной опорой всему строению, уменьшая нагрузку на почву. Во время первого этапа строительства диагностируют почву, оценивают нужный уровень глубины для возведения основы, сыпучесть и водонаполненность почвы. При благоприятных условиях и при сыпучей почве, начинают строительство, исходя из выбора изделий, которыми будет укрепляться грунт. В последующем оно возьмет на себя нагрузку всей конструкции, уменьшив давление на фундамент. Несмотря на то, что вес передается почве, используемые конструкции позволяют минимизировать ее сыпучесть.

Использование железобетонных свай для укрепления фундамента

Так, если вы начали строительство на таком грунте, устранить проблему поможет использование железобетонных свай, которые забиваются непосредственно вглубь с помощью специального молотка. Купить сваи вы можете на нашем сайте, где они представлены наряду с другой ЖБ продукцией. Данный вид укрепления фундамента позволяет зданию выдержать неблагоприятные погодные условия, а также небольшие землетрясения и высокие морозы. Сваи используются при возведении мостов, многоэтажных зданий, складских помещений. За счет надежности и прочности используемых изделий, повышается качественность строительных работ.

В гражданском и промышленном строительстве зданий, которые будут опираться на фундамент, заложенный на незначительном уровне глубины, используются фундаментные блоки.

Они являются основой для ленточных фундаментов, который применим для каменных, деревянных, железобетонных и других зданий. Использование армирования и тяжелого бетона способствует устойчивости несущей основы. Купить фундаментные блоки, соответствующие ГОСТу, можно на нашем сайте. Качество такой прослойки обнаруживает себя непосредственно во время строительства. Оно также хорошо распределяет нагрузку от здания на почву. Это достигается благодаря подушки, на которую опираются блоки. Изделия используются не только в качестве цельной основы, но и как подпорка для заборов, эстакад и платформ.

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