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17:10, сегодня
Над Казанью пролетели бомбардировщики
19:41, сегодня
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17:19, сегодня
В Челнах подростки в масках и с битой напали на гражданина Азербайджана
14:04, 15.08.2019
Потребительский кредит или кредитная карта?
16:25, сегодня
Зеленодольский завод планирует сдать корабль «Ингушетия» до конца года
16:08, сегодня
В Татарстане после удара молнии загорелся комбайн
16:00, сегодня
Прочный фундамент с использованием ЖБИ
15:54, 14.08.2019
Как собрать ребенка в школу и не разориться?
15:59, сегодня
«Вора в законе» из Казани, отказавшегося от титула, задержали перед отпуском
15:35, сегодня
В Казани на улице Академика Арбузова произошла утечка аммиака
15:34, сегодня
Минтруд предложил повысить МРОТ
15:26, сегодня
В Казани СК попросил отправить в СИЗО главу мегаТСЖ
15:18, сегодня
ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки
15:09, сегодня
Молодые предприниматели: больше креативности и личного отношения
15:00, сегодня
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13:40, сегодня
Под Казанью на трассе сбили 13-летнего мальчика на мопеде
13:26, сегодня
В РТ осудили мужчину за насилие над пасынком. В деле фигурируют 99 эпизодов
12:49, сегодня
Синоптики: дожди в Казани продлятся, как минимум, 2 дня
12:43, сегодня
Макаревич в Казани вместо общения с прессой красил дом
12:12, сегодня
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12:02, сегодня
В Челнах на заброшенной стройке КФУ ребенок упал с высоты
11:49, сегодня
Казань лишилась одного из «воров в законе»
11:35, сегодня
Казанцы потребовали изменить зону аварийной посадки самолетов
11:19, сегодня
В Казани мужчина проехался на авто, сидя на крыше
10:57, сегодня
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10:34, сегодня
В Зеленодольске построят склад для интернет-магазина Wildberries
10:30, сегодня
В Казани девушка нашла на улице банковскую карту и оставила себе. Ее задержали
10:30, сегодня
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10:17, сегодня
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09:59, сегодня
В Татарстане покончила с собой медсестра ЦРБ
09:51, сегодня
В Челнах на лестничной площадке обнаружили девушку. Она истекала кровью
09:47, сегодня
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп
09:40, сегодня
В Казани частично перекроют набережную озера Кабан
09:38, сегодня
В эту субботу зеленодольцев приглашают на мыльно-воздушное и световое шоу
09:01, сегодня
В Казани торговый центр накажут за рекламу с голой официанткой
08:46, сегодня
Сегодня синоптики прогнозируют в Татарстане сильную грозу и град
19:39, 15.08.2019
Казань сегодня: банкрот экс-глава «Спурт» банка и самолет в поле
17:53, 15.08.2019
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17:10, 15.08.2019
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16:35, 15.08.2019
Над Казанью пролетели боевые вертолеты
16:11, 15.08.2019
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15:58, 15.08.2019
В Казани нашли высохшие останки пенсионера, пропавшего 2 года назад
15:40, 15.08.2019
Сказка, бюрократия и психология: будни белорусской студентки в Казани
15:25, 15.08.2019
В Казани двое парней проломили голову охраннику букмекерской конторы и скрылись
15:12, 15.08.2019
В Татарстане насмерть сбили мужчину, который голосовал на трассе
14:55, 15.08.2019
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14:36, 15.08.2019
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14:26, 15.08.2019
Деньги из воздуха: 7 отличных идей для бизнеса в Казани
14:22, 15.08.2019
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14:06, 15.08.2019
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13:34, 15.08.2019
В Набережных Челнах подростки избили и ограбили прохожего
13:27, 15.08.2019
Экстренно севший в поле самолет ранее попадал в аварию в Казани
12:50, 15.08.2019
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11:51, 15.08.2019
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11:41, 15.08.2019
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11:33, 15.08.2019
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11:12, 15.08.2019
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В Казани СК попросил отправить в СИЗО главу мегаТСЖ

Cегодня, 15:26 139 3 Автор: prokazan.ru

В Ново-Савиновский суд Казани поступило ходатайство Следственного комитета о замене домашнего ареста реальным бывшему главе ТСЖ «Азино-1» Вячеславу Шелуханову, сообщает "Реальное время".

Напомним, 66-летнего Шелуханова подозревают в том, что он, возглавляя МУП "ЖКУ Советского района Казани", с декабря 2009 года по февраль 2016 года незаконно приватизировал муниципальные квартиры.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Служебный подлог" и "Фальсификация доказательств".

Шелуханова отправили под домашний арест, в ходе дома у него дома нашли $350 тыс наличными. Адвокатом Шелуханова выступает Фаниль Кадыров, заявивший, что его клиент категорически не признает вину.

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комментарии

Горожанин
0
16 августа 2019
16:18
Ворывруны вампиры.С собой ничего не возьмешь.Человек приходит голым в этот мир и уходит тоже голым.Зря старался.
Димас люблю пивас
0
16 августа 2019
18:17
А я опять абасрался
Джеки Чаян
0
16 августа 2019
20:47
Ни один жулик еще в мире не признался что он жулик.

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