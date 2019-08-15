В Казани СК попросил отправить в СИЗО главу мегаТСЖ

В Ново-Савиновский суд Казани поступило ходатайство Следственного комитета о замене домашнего ареста реальным бывшему главе ТСЖ «Азино-1» Вячеславу Шелуханову, сообщает "Реальное время".

Напомним, 66-летнего Шелуханова подозревают в том, что он, возглавляя МУП "ЖКУ Советского района Казани", с декабря 2009 года по февраль 2016 года незаконно приватизировал муниципальные квартиры.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Служебный подлог" и "Фальсификация доказательств".

Шелуханова отправили под домашний арест, в ходе дома у него дома нашли $350 тыс наличными. Адвокатом Шелуханова выступает Фаниль Кадыров, заявивший, что его клиент категорически не признает вину.