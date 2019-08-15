В ГИБДД РТ прокомментировали штрафы на водителей, задержавшихся при обгоне

В ГИБДД РТ прокомментировали решение пленума Верховного суда России, согласно которому надо штрафовать водителей, которые задержались при обгоне и в итоге нарушили правила дорожного движения, комментарий предоставили в отделе пропаганды ведомства.

В Верховном суде заявили, что если водитель выехал на полосу, предназначенного для встречного движения, с соблюдением требований правил, но завершил обгон уже в запрещенной зоне, то его необходимо наказать по статье "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

В ГИБДД привели пример - водитель на автомобиле решил совершить обгон другого автомобиля на участке дороги, где это разрешено, но при совершении маневра не рассчитал достаточное расстояния, завершив его в зоне действия дорожного знака"Обгон запрещен".

За это нарушение водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.